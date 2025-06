Motocross Andrea Adamo vola in Lettonia per provare a consolidare la leadership iridata in MX2

Il Mondiale Motocross 2025 entra nella sua fase cruciale con il penultimo appuntamento in Lettonia. Andrea Adamo, fresco vincitore in Germania, vola a Kegums determinato a consolidare la leadership in MX2. La battaglia tra i tre protagonisti promette emozioni e colpi di scena, mentre i motori si scaldano sulla sabbia baltica. Riuscirà il giovane talento italiano a mantenere la testa della classifica? La sfida è aperta, e il weekend sarà tutto da vivere.

Archiviata la prima metĂ di stagione, il Mondiale Motocross 2025 fa tappa in Lettonia questo weekend (da sabato 7 a domenica 8 giugno) per l'undicesimo round dell'anno. Fari puntati nella classe MX2 sulla sfida a tre per il titolo iridato che coinvolge Andrea Adamo, Simon Laengenfelder e Kay de Wolf, pronti a darsi battaglia sulla sabbia di Kegums. Adamo è reduce da un fine settimana molto solido in Germania, in cui ha vinto il quarto Gran Premio stagionale (su dieci disputati) diventando inoltre il nuovo leader della classifica generale. Il siciliano della KTM sta attraversando un ottimo periodo di forma e dovrĂ provare a difendere la tabella rossa dagli assalti dei suoi avversari diretti e soprattutto del suo compagno di marca Laengenfelder.

