Moto2 la tappa di Aragon definirà meglio la classifica generale? David Alonso vuole inserirsi ai piani alti

L'ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 a Aragon si preannuncia come il palcoscenico ideale per fare chiarezza sulla classifica e per i protagonisti di inserirsi tra i migliori. David Alonso, con la voglia di emergere tra i vertici, affronta questa tappa cruciale con determinazione. Sul tracciato di MotorLand, ogni curva potrebbe essere decisiva per ridefinire gli equilibri del campionato e scrivere nuovi capitoli di adrenalina.

Siamo ufficialmente giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, siamo pronti per vivere una tappa di capitale importanza per l’intero campionato. Dopo quanto accaduto a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, la situazione a livello di classifica generale si è fatta decisamente più incerta con un gruppo di testa che si è ampliato. Davanti a tutti rimane sempre Manuel Gonzalez nonostante lo “zero” di Silverstone con 111 punti e appena 3 lunghezze di margine su Aron Canet che, tuttavia, in Inghilterra non era andato oltre il quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, la tappa di Aragon definirà meglio la classifica generale? David Alonso vuole inserirsi ai piani alti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

incidenti