Moto tampona violentemente un’auto; soccorso il motociclista e trasportato in ospedale in condizioni serie L’incidente nella zona di Borgo Piave

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina a Borgo Piave, vicino a Latina, lasciando un motociclista in condizioni serie. Un uomo di 38 anni, alla guida di una Yamaha XSR700, ha tamponato violentemente un'auto di soccorso, coinvolgendo anche una Volkswagen T-Roc. La dinamica resta da chiarire, ma il sinistro ha provocato gravi danni e un trasporto d'urgenza in ospedale. Restate aggiornati su DayItalianews per ulteriori sviluppi.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina nella zona di Borgo Piave, lungo la strada Acque Alte, alla periferia di Latina. Un uomo di 38 anni, in sella alla sua Yamaha Xsr700, ha tamponato una Volkswagen Troc, condotta da un altro uomo, in circostanze ancora da chiarire. La dinamica dell'incidente. Il tamponamento è stato molto violento e ha causato gravi danni sia alla moto che alla vettura coinvolta. Subito dopo l'incidente, sono intervenuti i soccorsi del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

