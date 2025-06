Mostra fotografica ' Campioni-Ha vinto Bologna' prorogata | Coppa Italia in esposizione

La mostra fotografica "Campioni - Ha vinto Bologna" celebra un'impresa leggendaria che ha scritto la storia del calcio italiano. Grazie al successo di pubblico e all’entusiasmo dei tifosi, la mostra è stata prorogata e prosegue oggi e domani in Salaborsa, dove i visitatori possono immergersi negli scatti d’autore e condividere selfie davanti allo scintillante trofeo della Coppa Italia. Un’occasione imperdibile per rivivere momenti indimenticabili e vivere l’emozione di una grande vittoria.

Gli scatti d’autore di un’impresa che fatto la storia adesso ‘raddoppiano’ visto il successo di pubblico di questi giorni. E oggi e domani in Salaborsa si preannunciano molti altri scatti, in forma di selfie dei tifosi, per posare vicino allo sfavillante trofeo della Coppa Italia. In Salaborsa si sono recati in tanti in questi giorni per visitare la mostra fotografica "Campioni-Ha vinto Bologna", che ripercorre l’indimenticabile stagione rossoblù attraverso gli scatti di Gianni Schicchi, Maurizio Borsari e Michele Finessi. Il boom di visitatori è stato tale che la rassegna è stata prorogata di una settimana: la mostra doveva terminare dopodomani e invece resterà aperta fino a sabato 14 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net