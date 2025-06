Mosca | risposta a Kiev quando opportuno

In un quadro di tensione crescente tra Mosca e Kiev, la risposta russa alle provocazioni ucraine si configura come una mossa studiata e strategica. Con dichiarazioni ufficiali che sottolineano la libertĂ di agire "quando e come le forze armate riterranno opportuno", il Cremlino lascia intendere una certa flessibilitĂ nelle sue decisioni. La situazione rimane delicata e in continua evoluzione, ponendo l'interrogativo su quali saranno i prossimi passi di Mosca nel complesso scenario internazionale.

14.30 Mosca risponderĂ agli attacchi ucraini alle basi aeree russe "quando e come le forze armate riterranno opportuno". Così il portavoce del Cremlino Peskov. Ieri -ha confermato Peskov- Putin ha annunciato telefonicamente a Trump l' intenzione di rispondere con una rappresaglia all'operazione ucraina Spider Web. Preso atto che Trump non sapesse del blitz,Mosca chiede "forte condanna" Nella chiamata con il Papa, non si è discusso"in modo pratico e concreto" di pace, ma Putin ha espresso "elevata valutazione del contributo del Vaticano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

