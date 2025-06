mosca può attaccare l europa l allarme usa scuote la nato

L’ombra di Mosca torna a inquietare l’Europa, con il rischio di un nuovo attacco che scuote le istituzioni internazionali. L’allarme degli Stati Uniti e la preoccupazione della NATO si fanno sentire forte e chiaro, mentre la Russia rafforza la propria presenza militare. La domanda ora è: l’Europa è pronta a rispondere alla crescente minaccia? La situazione richiede massima attenzione e strategie concertate per proteggere la pace e la sicurezza continentale.

BRUXELLES – L’allarme arriva chiaro, senza giri di parole: la Russia è tornata a rappresentare una minaccia diretta per l’Europa. È questo il messaggio che scuote la Nato al vertice dei ministri della Difesa, andato in scena a Bruxelles. L’ambasciatore americano Matthew Whitaker, intervenuto al posto del segretario alla Difesa Hegseth, ha dichiarato che l’Alleanza Atlantica deve “ prepararsi al peggio ”, perché Mosca sta ricostruendo le proprie capacità militari e potrebbe presto lanciare nuove offensive. “L’urgenza del momento è innegabile” ha detto Whitaker, indicando che il Cremlino non solo non ha intenzione di fermarsi in Ucraina, ma che punta a consolidare una nuova stagione di aggressività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it