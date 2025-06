Morto Pescaraautopsia | non per il taser

La tragica morte di un uomo a Pescara, coinvolto in una rissa e sottoposto a Taser dalla Polizia, ha sollevato numerosi interrogativi. Tuttavia, l'autopsia chiarisce che il decesso non è stato causato dall'arma elettrica, ma da un trauma toracico con emorragia interna. Un caso che mette in luce l'importanza di distinguere le cause reali di incidenti così dolorosi, per garantire giustizia e trasparenza.

11.21 Non sarebbe morto a causa del taser usato su di lui il 30enne bloccato dalla Polizia in una rissa a Pescara. Dall'autopsia è emerso un trauma toracico che ha causato "sommersione interna emorragica". "L'utilizzo del taser da parte del personale di Polizia non ha avuto alcun ruolo ai fini del determinismo della morte",scrivono i periti. "C'è stata una colluttazione, ma non l' ho colpito, per fortuna. Lui era fuori di sé", racconta uno degli indagati per la rissa nell'officina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

Giovane morto a Sambuceto: nessuna correlazione col taser