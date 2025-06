morto enzo staiola il bambino protagonista di ladri di biciclette

Con un sorriso innocente e uno sguardo che ha attraversato il tempo, Enzo Staiola ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti gli amanti del cinema. Ricordo del neorealismo italiano, la sua interpretazione nel capolavoro di Vittorio De Sica ha traghettato generazioni. Oggi, ci uniamo al cordoglio per la sua scomparsa all’età di 85 anni, ricordando un artista che ha saputo raccontare l’umanità in ogni scena.

Si è spento a 85 anni Enzo Staiola, indimenticabile protagonista del film Ladri di biciclette. L’attore fu scelto da Vittorio De Sica quando aveva solo 7 anni per interpretare il piccolo Bruno nel manifesto del neorealismo: un ruolo che per intensitĂ e spontaneità è entrato di diritto nella storia del cinema. Chi era Enzo Staiola. Enzo Staiola nacqua a Roma nel 1939, e crebbe nel quartiere di Garbatella. Si avvicinò al mondo del cinema quasi per caso: fu notato mentre giocava con alcuni amici dal regista Vittorio De Sica, che lo scritturò per il ruolo di Bruno, figlio dell’attacchino di manifesti Antonio Ricci nel capolavoro Ladri di Biciclette. 🔗 Leggi su Dilei.it