Una tragica vicenda scuote la nostra comunità: un meccanico, coinvolto in un episodio drammatico, è morto dopo essere stato colpito dal taser. Secondo la procura, avrebbe tentato di aggredire Zappone con un bastone prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Chiamiamo a riflettere su come la tensione possa sfociare in tragedia, e sulla complessità di gestire situazioni di conflitto con equilibrio e responsabilità.

Per la procura sarebbe uno degli uomini che prima dell’intervento degli agenti ha aggredito Zappone con un bastone. “Quando è arrivato era già ferito”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Morto dopo il taser, il meccanico indagato: “Non l’ho colpito. Ho chiamato io la polizia”

Morto a Pescara dopo il taser, "colpito con un bastone durante la rissa". Tre gli indagati. Si procede anche contro ignoti per omicidio colposo. #ANSA Tweet live su X

Riccardo Zappone, il 30enne morto ieri a Pescara dopo un intervento della polizia con il taser, durante la rissa con i tre indagati è stato "percosso con violenza, anche mediante uso di un bastone di legno, sino a subire ferite sanguinanti". E' quanto sostiene l Tweet live su X

