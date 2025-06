Morto a Pescara per trauma toracico Autopsia | taser non ha avuto alcun ruolo

Una tragica vicenda scuote Pescara, dove un giovane di 30 anni ha perduto la vita a causa di un grave trauma toracico durante un fermo di polizia. Le autopsie smentiscono ogni coinvolgimento del taser, chiarendo le cause reali di questa scomparsa. Una notizia che apre un dibattito sull’uso delle forze dell’ordine e sulla sicurezza. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Non è stata la pistola a impulsi elettrici usata dalla polizia a provocare la morte di un trentenne in stato di fermo a Pescara, ma un trauma al torace.

