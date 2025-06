Morto a 85 anni l’attore del grande capolavoro | dolore nel cinema italiano

Il cinema italiano piange la perdita di un'icona senza tempo: a Roma si è spento all’età di 85 anni il celebre attore che, bambino, interpretò uno dei ruoli più iconici del grande capolavoro di Vittorio De Sica del 1948. La sua storia è indissolubilmente legata a un’Italia ferita dal dopoguerra, e con lui scompare un volto che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo, lasciando un’eredità indelebile nel mondo del cinema.

Si è spento a Roma, all’età di 85 anni, il grande attore che da bambino diede il volto al protagonista di uno dei prù grandi capolavori italiani. Il film diretto da Vittorio De Sica e uscito nel 1948 è una pietra miliare della storia del cinema mondiale. Con lui scompare un volto che ha segnato l’immaginario collettivo, quello di un bambino che cammina per le strade di una capitale ferita dal dopoguerra, testimone innocente di un’Italia alla ricerca di riscatto. Il film ottenne un enorme successo internazionale, arrivando a vincere l’ Oscar al miglior film straniero nel 1950 e rappresentando, ancora oggi, uno dei più celebri esempi di cinema neorealista, capace di unire sguardo poetico e denuncia sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto a 85 anni l’attore del grande capolavoro: dolore nel cinema italiano

Altre letture consigliate

Tom Cruise, il divorzio da Nicole Kidman e Katie Holmes, la figlia Suri che non vede da 11 anni (per colpa di Scientology). Chi è l'attore di Hollywood - Tom Cruise, l'iconico attore di Hollywood, è al centro di gossip e polemiche per il suo passato matrimoniale con Nicole Kidman e Katie Holmes.

Segui queste discussioni su X

È morto a 68 anni Pietro Ghislandi, attore-ventriloquo divenuto famoso negli Anni 80 con il pupazzo Sergio nel programma Fantastico. Originario di Bergamo, ha recitato in diversi film di Pieraccioni e preso parte a vari spot pubblicitari Partecipa alla discussione

Dolore a Hollywood per la morte dell'attore statunitense Samuel French, scoperto da Martin Scorsese e noto per il suo ruolo nel film "Killers of the Flower Moon" Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

LUTTO NEL CINEMA: MORTO A SOLI 60 ANNI IL FAMOSO ATTORE JOHN ZDERKO