Morti sul lavoro Inail | in quattro mesi 286 vittime In lieve calo le denunce di infortunio ma salgono per gli studenti

Nel primo quadrimestre del 2024, il drammatico bilancio delle morti sul lavoro in Italia registra 286 vittime, con un lieve aumento rispetto agli anni precedenti. Mentre si osserva una diminuzione delle denunce di infortunio, si evidenzia invece un preoccupante incremento tra gli studenti, sottolineando la necessità di interventi urgenti. Analizziamo i trend e le cause di questa crescente emergenza, che richiede una risposta immediata e mirata.

Nei primi quattro mesi dell’anno i morti sul lavoro sono saliti a 207, tre in più (+1,5%) rispetto alle 204 registrate nel 2024 e nel 2019, due in più rispetto al 2023, 16 in più rispetto al 2022, 51 in meno sul 2021 e 11 in meno sul 2020. Tenendo conto anche dei decessi causati da infortuni in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, le vittime salgono a 286. I morti in itinere sono stati 79, 18 in più rispetto ai 61 registrati nel 2024 (+29,5%). Magra consolazione il fatto che dai dati Inail emerga una diminuzione delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti). Nel primo quadrimestre sono state 130. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it