Morten Harket ha il Parkinson | Non ho avuto problemi ad accettare la diagnosi Uso quello che funziona ancora

Morten Harket, il celebre frontman degli a-ha, ha condiviso pubblicamente la sua diagnosi di Parkinson, affrontando la sfida con coraggio e determinazione. La sua testimonianza è un esempio di forza e resilienza, mentre cerca di mantenere l'equilibrio tra farmaci e benessere. La sua esperienza ci ricorda che, anche nelle avversità, trovare il proprio modo di vivere al meglio è possibile. Un messaggio di speranza e solidarietà per tutti.

Il frontman degli a-ha lo ha rivelato attraverso il suo biografo: «Sto cercando in tutti i modi di evitare che il mio sistema crolli del tutto. È un equilibrio complicato, tra l’assumere i farmaci e gestirne gli effetti collaterali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Morten Harket ha il Parkinson: «Non ho avuto problemi ad accettare la diagnosi. Uso quello che funziona ancora»

