Morten Harket degli A-ha ha rivelato di avere il Parkinson | Non preoccupatevi per me

Morten Harket, la voce iconica degli A-ha e protagonista della hit "Take On Me", ha rivelato di avere il Parkinson. Con sincerità e coraggio, l'artista ha condiviso questa notizia con i suoi fan, dimostrando che anche nelle difficoltà si può affrontare la vita con determinazione. La sua forza e il suo esempio ci ispirano a non arrenderci mai, perché ogni sfida può essere superata con il cuore. Morten...

Il suo falsetto perfetto nel 1985 portò la hit Take On Me in cima alle classifiche di mezzo mondo: stiamo parlando di Morten Harket, voce inconfondibile degli A-ha. L’iconico cantante, divenuto uno dei simboli degli anni Ottanta, ha annunciato di avere il Parkinson con una nota pubblicata sul sito della band, quando ha scelto di condividere la notizia con i suoi fan più affezionati. Morten Harket, il cantante degli A-ha ha il Parkinson. Morten Harket, frontman degli A-ha, icona della synth-pop scandinava, è stato per molto tempo una delle voci più originali del pop anni Ottanta. Oggi però il cantante si è ritrovato ad dover condividere una nuova e dolorosa pagina della sua vita, quella della diagnosi del morbo di Parkinson. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morten Harket degli A-ha ha rivelato di avere il Parkinson: “Non preoccupatevi per me”

