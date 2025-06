Morte di Denisa il killer che ha confessato il delitto | Ho ucciso un’altra escort

sembra aprire un inquietante scenario di serialità e violenza. La confessione di Frumuzache sconvolge le indagini, svelando un quadro ancora più oscuro dietro le morti di queste donne. La verità si fa sempre più difficile da scoprire, mentre la comunità si interroga sulla sicurezza e sulla giustizia che aspira a ottenere. Ora, tutto dipende dalla magistratura e dalle prove che confermeranno questa terribile rivelazione.

Prato, 5 giugno 2025 – Denisa non è stata la prima. Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata di Monsummano Terme, non ha solo confessato l’uccisione di Maria Denisa Paun, ma ha detto agli inquirenti che c’è un delitto precedente: un’altra escort, scomparsa da Montecatini Terme nell’agosto 2024. La donna sarebbe stata accoltellata da Frumuzache dopo un tentativo di fuga. Una circostanza che cambia e non poco le carte in tavola e che adesso pone interrogativi anche sull’esatta ricostruzione di quanto avvenuto fra Prato e la Valdinievole alla seconda vittima. Il 32enne arrestato per l'omicidio di Denisa infatti aveva detto agli inquirenti di aver ucciso la donna dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con la stessa, e di avere soppresso il suo cadavere, dopo averlo decapitato, trasportandolo proprio nel luogo dove è stato ritrovato, nella campagna di Montecatini Terme; nella sua versione Denisa gli avrebbe chiesto 10mila euro, ricattandolo sotto la minaccia di rivelare alla moglie dell’uomo il suo tradimento evidenziando che le telecamere lo avevano ripreso in quel luogo, e che inoltre la vittima disponeva di persone per rintracciare la moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it