Morte Denisa Maria Adas il killer confessa e sostiene | “Mi ricattava”

In un incredibile colpo di scena, il sospettato del femminicidio di Denisa Maria Adas confessa di averla uccisa, sostenendo di essere stato vittima di ricatti. La vicenda sconvolge ancora di più l’opinione pubblica, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa tragica storia. Rimanete con noi per scoprire tutti gli sviluppi di questo drammatico caso.

"Mi ricattava, e per questo l’ho uccisa": questa la versione, ancora da accertare, del killer di Denisa Maria Adas, un 32enne fermato ieri per il femminicidio della 30enne scomparsa a metĂ maggio a Prato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Era tra i rovi: morte di Denisa, così le indagini hanno portato al ritrovamento - Una scoperta inquietante emerge dalle campagne di Montecatini: il corpo di Denisa Maria Adas, scomparsa da Prato qualche giorno fa, è stato ritrovato nascosto tra i rovi vicino a un casolare.

Come volevasi dimostrare: Denisa Maria Adas scomparsa da #Prato venti giorni fa, è stata trovata morta. Escort che viveva a Roma e si spostava per lavoro, è la vittima dell'ennesimo #femminicidio: fermato un uomo che lavora in zona come guardia giurata. Tweet live su X

Ecco i titoli delle principali testate sul ritrovamento del corpo di Denisa Paun: tutti a sottolineare che fosse una “escort”. Come se questo giustificasse qualcosa. Il punto è che è stata uccisa barbaramente, è l’ennesima donna ammazzata nell’indifferenza gener Tweet live su X

