' Morte delle streghe' di Patrizio Ranieri in scena nel borgo medievale di Casertavecchia

Domenica 8 giugno alle 20, il suggestivo borgo medievale di Casertavecchia si trasformerà in un tribunale a cielo aperto per ospitare “Morte alle Streghe”, l’opera artistica itinerante a cura di ALI della Mente, realizzata nell’ambito di Comunalia Caserta, per la valorizzazione del brand. 🔗 Leggi su Casertanews.it