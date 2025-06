Morrone Lega | Tagli alle strade provinciali? Strumentalizzazione non un dietrofront

La discussione sui tagli alle strade provinciali in Romagna si accende, tra strumentalizzazioni e polemiche. Morrone lega e i presidenti delle Province si confrontano sulle conseguenze di queste decisioni, sottolineando che non si tratta di un dietrofront, ma di una complessa questione da affrontare con attenzione. La sfida è trovare un equilibrio tra risorse e necessità di tutela del territorio, un percorso cruciale per il futuro delle infrastrutture locali.

"Ha ragione chi ha criticato il tam tam dei presidenti delle Province romagnole a guida Pd che, nei giorni scorsi, si sono scagliati contro il Governo, sulla scia del presidente dell'Assemblea dei Presidenti di Provincia, per un presunto taglio di 1 miliardo e 700 milioni da parte del ministero.

