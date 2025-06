Monza la strada è stata riaperta in tempi record dopo il cedimento

Buone notizie per i residenti di Monza: viale Sicilia, teatro di un improvviso cedimento, è tornato al suo splendore in tempi record. La pronta risposta di BrianzAcque ha garantito la riapertura della strada, rispettando le promesse e mettendo fine a giorni di preoccupazione. La città dimostra ancora una volta la sua capacità di intervenire rapidamente, assicurando sicurezza e tranquillità ai cittadini. E questo, senza dubbio, rappresenta un segnale positivo per il futuro.

I residenti di viale Sicilia a Monza possono tirare un sospiro di sollievo: la promessa è stata mantenuta. Si sono infatti conclusi come da programma e in tempi record i lavori urgenti avviati da BrianzAcque in seguito al cedimento stradale verificatosi giovedì 29 maggio all’altezza dell’incrocio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza, la strada è stata riaperta in tempi record dopo il cedimento

In questa notizia si parla di: Monza Stata Tempi Record

Milan-Monza, Loftus-Cheek: “Tifosi? Anche per noi è stata una stagione difficile” - La stagione 2024-2025 è stata stretta per tutti i tifosi, anche per noi. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha condiviso le sue impressioni a 'DAZN' dopo il match contro il Monza, una sfida decisiva alla 38^ giornata di Serie A.

La protesta del tifo rossonero arriva sul New York Times, che descrive impietosamente quanto accaduto: "I tifosi del Milan hanno inscenato una notevole protesta contro la proprietà del club in vista della partita di Serie A contro il Monza di sabato. Le proteste s Partecipa alla discussione

Monza, il centro sociale Boccaccio e l’occupazione lampo di una vecchia fabbrica: sgombero in tempi record - Sono bastate le parole per convincere i giovani del centro sociale Boccaccio di Monza, attualmente senza ... con gli stessi orari e programma, è stata spostata in via Piero della Francesca. Come scrive ilgiorno.it

Il Monza retrocede in Serie B. Stagione horror, rischio di record negativo e un'estate infuocata: chi resta e chi va - Il Monza, 3 anni dopo la storica prima promozione nel massimo campionato italiano, retrocede in Serie B. La salvezza è sempre stata una missione ... assistere al secondo tempo dei propri uomini. msn.com scrive

Monza, la retrocessione è ufficiale: ma ora rischia il record negativo della Serie A - Dopo la sconfitta casalinga per 0-4 con l’Atalanta, il Monza ... tempo di rilevamento della mutazione Esr1 e tipo di mutazione Esr1. La combinazione con camizestrant è stata anche associata ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

The Fastest Lap In F1 History - Lewis Hamilton's Pole Lap | 2020 Italian Grand Prix | Pirelli