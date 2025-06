Montevarchi | Marco Bonura in pole per la panchina interesse per Gianmarco Staffa

Montevarchi si prepara a un’estate di scelte strategiche: il mister Marco Bonura è in pole position, mentre cresce l’interesse per Gianmarco Staffa di Giustino Bonci. La decisione sulla panchina dei rossoblù valdarnesi resta in stand-by, con alcune candidature di alto livello che potenzialmente potrebbero sfumare. La priorità, ora, è delineare la rosa per la prossima stagione di Serie D: al via una fase decisiva che potrebbe cambiare il volto del club.