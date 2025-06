Montesarchio nel weekend il I Festival Nazionale dei Cori UniTre e Street food Coldiretti

Se sei in cerca di un weekend all'insegna della musica e del buon cibo, non perdere l'appuntamento a Montesarchio! Sabato 7 e domenica 8 giugno, la Villa Comunale si trasforma nel cuore pulsante di iniziative coinvolgenti: il I° Festival Nazionale dei cori UniTre e il delizioso Street Food Coldiretti. Un'occasione unica per vivere momenti di festa, convivialità e cultura. Ti aspettiamo per condividere questa meravigliosa esperienza!

Weekend di festa a Montesarchio dove Sabato 7 e Domenica 8 Giugno la Villa Comunale ospiterà il I° Festival Nazionale dei cori UniTre e la manifestazione 'Tutti per uno, uno per tutti'. L'iniziativa, promossa da UniTre Sannio in collaborazione con il Comune di Montesarchio e Coldiretti Benevento, vedrà la partecipazione di numerose associazioni locali tra cui Asd Scacchi Valle Caudina, Pro Loco Airola, Compagnia della stella, Estia, Il Filo di Arianna, Rotondi, Sentinelle della torre, Cocceius, Mosaico. Un momento di convivialità e condivisione così come ha sottolineato anche la presidente dell'UniTre Sannio Teresa Ruggiero: "Abbiamo deciso di ampliare i nostri orizzonti, cercando di servire la cultura sotto vari aspetti aprendoci a tutte le realtà territoriali.

