Un’altra emergenza enviromentale scuote Roma: Monte Mario brucia, con il vento che alimenta le fiamme e rende la lotta contro il fuoco ancora più ardua. La coltre di fumo si alza minacciosa sopra la città, ricordando quanto sia fragile il nostro equilibrio con la natura. È il secondo incendio in meno di un anno in questa zona già duramente colpita, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per proteggere il patrimonio verde della capitale.

Il cielo sopra Monte Mario torna a tingersi di fumo e paura. Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, poco prima delle 10, nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio, nella zona nord di Roma. Le fiamme, visibili da diverse parti della città, si stanno propagando rapidamente, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca che ricopre la collina. È il secondo incendio in meno di un anno in quest'area già colpita duramente nell'estate del 2024. Le fiamme si sono fatte strada tra il sottobosco, fino a intaccare i pini e gli eucalipti che punteggiano la collina, avvolgendo in una colonna di fumo densa, visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Monte Mario brucia, incendio sulla collina: il vento alimenta le fiamme

