Monica Vitti chi sono i suoi nipoti Giorgio e Patrizia

Monica Vitti, icona indimenticabile del cinema italiano, non ha mai avuto figli, ma ha trovato nel ruolo di zia un amore autentico e incondizionato. I suoi nipoti, Giorgio e Patrizia Ceciarelli, figli del suo fratello più caro, ricordano con affetto la donna affettuosa e complice che hanno conosciuto da vicino. A distanza di anni, il loro racconto ci svela il lato più intimo e umano di questa straordinaria artista, la “zia …

Non ha mai avuto figli, ma Monica Vitti è stata una zia amatissima. Una presenza affettuosa, tenera, complice. A raccontarla oggi sono i nipoti Giorgio e Patrizia Ceciarelli, figli del fratello a lei più caro, che hanno condiviso con lei domeniche in famiglia, giochi improvvisati e piccoli riti di vita quotidiana. A distanza di anni dalla sua scomparsa, il loro racconto svela il volto più privato dell’attrice: la donna dietro l’icona, la “zia Ninni” che recitava copioni in salotto e che amava i suoi cari con discrezione, dolcezza e una risata che non si dimentica. Monica Vitti, chi sono i suoi nipoti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Monica Vitti, chi sono i suoi nipoti Giorgio e Patrizia

In questa notizia si parla di: Monica Vitti Sono Nipoti

Monica Vitti, i 20 anni in cui si è nascosta al mondo. Parlano i due nipoti - Scopri i segreti di Monica Vitti, l'icona che ha rivoluzionato il cinema italiano, nascosta al mondo per 20 anni.

I nipoti di Monica Vitti: «Rifacevamo con lei le scene dei suoi film. Il padre non la voleva attrice, il marito l'ha amata tantissimo» Partecipa alla discussione

Monica Vitti: il ricordo affettuoso dei nipoti Giorgio e Patrizia - Monica Vitti, icona del cinema italiano, ha lasciato un segno indelebile non solo sul grande schermo, ma anche nella vita dei suoi cari. I nipoti Giorgio e Patrizia Ceciarelli, figli del fratello a ... Da ecodelcinema.com

Monica Vitti, i nipoti: «Nonno non la voleva attrice. Prima di morire è sparita per non cambiare l'idea che il pubblico aveva di lei» - I suoi nipoti la sua eredità più grande. Monica Vitti, la diva italiana scomparsa nel 2022, non ha avuto figli. Il suo ricordo è tenuto vivo dai figli di Giorgio, uno suoi due fratelli. A New York va ... Si legge su msn.com

I nipoti di Monica Vitti: «Rifacevamo con lei le scene dei suoi film. Il padre non la voleva attrice, il marito l'ha amata tantissimo» - Giorgio e Patrizia Ceciarelli, figli di uno dei due fratelli dell'attrice: «Anche nella malattia il marito l’ha amata tantissimo». Nel ruolo di insegnante: «Una volta mi portò in accademia, ricordo la ... Segnala msn.com

Monica Vitti & Alberto Sordi - Io so che tu sai che io so - Italian language with English subtitles