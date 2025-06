Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo | la seconda puntata arriva il 5 giugno 2025 su Sky e in Streaming su NOW

Preparati a scoprire quali sfide e tentazioni metteranno alla prova i 12 concorrenti di Money Road nella seconda puntata, in onda il 5 giugno 2025 su Sky e NOW. Fabio Caressa ti condurrà attraverso un gioco di strategia e tentazioni irresistibili, dove ogni scelta potrebbe avere un prezzo inestimabile. Non perdere questa emozionante avventura: qual è la tentazione speciale che ti aspetta? Stay tuned!

Fabio Caressa ci aspetta per la seconda puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Quali tentazioni aspettano i 12 concorrenti dello strategy game in onda su Sky e in Streaming su NOW? Scopriamo le anticipazioni dell'episodio numero 2 in arrivo il 5 giugno 2025 con una tentazione speciale!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: la seconda puntata arriva il 5 giugno 2025 su Sky e in Streaming su NOW

ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025: LE REPLICHE DI DON MATTEO (16,3%), AVANTI UN ALTRO (12,7%), DEL DEBBIO (8,5%), FORMIGLI (7,4%), PARTE MONEY ROAD (1,9%) - Il 29 maggio 2025, la tv italiana ha visto un ritorno trionfale delle repliche di "Don Matteo", con un pubblico affezionato che non smette di sintonizzarsi su storie intramontabili.

#AscoltiTV | Giovedì 29 Maggio 2025. Don Matteo in replica (16.3%) allunga su Avanti un Altro (12.7%). Ottimo Del Debbio (8.5%), bene anche Formigli (7.4%), la Follesa al 3.8%, solo l'1.9% per la prima di Money Road Tutti i dati Tweet live su X

Money Road: il nuovo show Sky che ci mette tutti alla prova https://msn.com/it-it/intrattenimento/tv/money-road-il-nuovo-show-sky-che-ci-mette-tutti-alla-prova/ar-AA1FEgg3?ocid=spr_ent&businessvertical=Entertainment… Tweet live su X

