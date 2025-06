Money Road è tra le poche novità della tv estiva Ma il pubblico sembra non cedere alle tentazioni

Money Road, tra le poche novità della TV estiva, tenta di conquistare gli spettatori con un format che unisce strategia e intrattenimento. Nonostante un debutto sottotono e un pubblico ancora indeciso, il programma meriterebbe più attenzione, sia per il suo potenziale che per la sua originalità. In un panorama televisivo in vacanza, questa sfida potrebbe rappresentare un’oasi di innovazione e freschezza. Riuscirà Money Road a cambiare le regole del gioco? Solo il tempo lo dirà.

Debutto al ribasso per il nuovo strategy game di Sky con Fabio Caressa afabulatore. Tra pregi e difetti di un format che meriterebbe maggior clamore (e meno scrittura). In una tv generalista che è di fatto andata in vacanza a metà maggio, lasciando ampio spazio a repliche e fondi di magazzino per provare a riempire agonizzanti palinsesti estivi, ha esordito Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, nuovo strategy game Sky prodotto da Bly Yazmine, arrivato su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 nell'indifferenza più o meno generale. Money Road, di cosa si tratta? Un format inedito dall'accattivante impianto di gioco, con dodici persone normali, di età ed estrazione sociale diversa, chiamate a fare trekking nella giungla malese per due settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Money Road è tra le poche novità della tv estiva. Ma il pubblico sembra non cedere alle tentazioni

