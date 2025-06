Mondiali 2026 dopo i divieti di Trump Mehdi Taremi e i suoi compagni senza i tifosi iraniani al seguito?

I Mondiali del 2026 si avvicinano, ma le tensioni geopolitiche minacciano di oscurare l'entusiasmo. Con i recenti divieti di viaggio imposti dagli USA, Mehdi Taremi e i suoi compagni iraniani potrebbero dover affrontare un torneo senza il calore dei tifosi di casa. Una sfida che mette in discussione non solo la partecipazione, ma anche lo spirito di unitĂ e passione che rende il calcio un linguaggio universale. Ma cosa ci riserverĂ questa edizione?

Con i recenti divieti di viaggio imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a 12 Paesi, nascono in Iran preoccupazioni su cosa accadrĂ in occasione dei Mondiali del 2026 previsti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’Iran è giĂ qualificato per il torneo, ma il Paese figura nell’elenco delle nazioni a cui . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondiali 2026, dopo i divieti di Trump Mehdi Taremi e i suoi compagni senza i tifosi iraniani al seguito?

Il divieto di viaggio di Trump non vale per Mondiali e Olimpiadi, ma per il Mondiale per club? (Guardian) - Il divieto di entrata per 12 Paesi (più altri 7) scatta lunedì: che succede con i giocatori stranieri del campionato americano impegnati all'estero? Secondo ilnapolista.it

Trump salva Mondiali e Olimpiadi dal “travel ban”, ma che succede con il Mondiale per Club? - E poi c'è il problema dei calciatori, come i venezuelani della Major League Soccer, impegnati con le nazionali per le qualificazioni mondiali. Dovranno rientrare entro lunedì? Da dire.it

Stop viaggi in Usa, Trump firma divieto per 12 Paesi: perché e cosa sappiamo - Donald Trump ha annunciato oggi di aver firmato un divieto di viaggio negli Stati Uniti da 12 Paesi, citando rischi per la sicurezza nazionale. Nella lista anche altri sette Paesi i cui cittadini ... Da msn.com

