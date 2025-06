Mondiale per Club è già flop biglietti | prezzi a picco ma gli stadi restano vuoti…

Il Mondiale per Club sta già facendo parlare di sé, ma non per motivi positivi. Con biglietti a prezzi stracciati e stadi deserti, l’entusiasmo sembra scemare, lasciando molti a chiedersi se questa nuova competizione riuscirà a conquistare il cuore dei tifosi. La FIFA ha adottato prezzi dinamici, ma i risultati sembrano opporsi alle aspettative. Quale sarà il futuro di questa kermesse? Solo il tempo potrà svelarlo.

Mondiale per Club, le ultime sulle vendite dei biglietti per la nuova competizione Fifa alla quale parteciperà anche l’Inter. Il New York Times ha fatto una panoramica sulla situazione attuale del nuovo Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti e al quale parteciperà anche l’ Inter. PREZZI BIGLIETTI A PICCO – «Il sistema di prezzi dinamici imposto dalla FIFA ha portato a un vero e proprio abbattimento dei costi: ad oggi, sul sito Ticketmaster, ci sono degli ingressi in vendita a 55 dollari. Tra gennaio e dicembre, i biglietti più economici si acquistavano tra i 230 e i 350 dollari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, è già flop biglietti: prezzi a picco, ma gli stadi restano vuoti…

