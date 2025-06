Monaco in Belgio consegna la nuova bandiera della Regione Abruzzo

Monaco in Belgio ha lasciato un’impronta indelebile consegnando ufficialmente la nuova bandiera della regione Abruzzo. Due giorni intensi per Alessio Monaco, consigliere regionale di Avs e membro del Cram, tra incontri istituzionali e visite strategiche. Durante il soggiorno, ha potuto esplorare il Parlamento Europeo e la sede di rappresentanza abruzzese a Bruxelles. "A testimonianza dell’impegno costante per rafforzare i legami tra l’Abruzzo e l’Europa, questa iniziativa apre nuove prospettive di collaborazione."

Due giorni intensi in Belgio per Alessio Monaco, consigliere regionale di Avs e componente Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo). Durante la permanenza Monaco ha avuto l'opportunità di visitare il Parlamento Europeo e la sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles.

