Molestie alle studentesse Il collaboratore scolastico ottiene il giudizio abbreviato

Il caso scuote l'opinione pubblica: il collaboratore scolastico accusato di molestie alle studentesse della Spezia ha optato per il giudizio abbreviato, condizionato a una perizia sulle sue capacità mentali al momento dei fatti. Dopo il rifiuto del patteggiamento, la sua scelta apre un dibattito sull'efficacia delle misure di tutela e sulla giustizia nel trattamento di casi delicati. La decisione sull’istanza formulata dall’avvocato difensore...

Giudizio abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia in merito alle capacità di intendere e volere al momento dei fatti contestati dalla Procura. Dopo il diniego al patteggiamento, il 57enne collaboratore scolastico accusato di aver molestato quattro giovani studentesse di un istituto di scuola superiore della Spezia ha chiesto e ottenuto l’accesso al rito alternativo. La decisione sull’istanza formulata dall’avvocato difensore, Paolo Mione – che aveva depositato nei giorni scorsi un elaborato peritale redatto dal dottor Leonardo Moretti – è arrivata ieri da parte del giudice per l’udienza preliminare, Tiziana Lottini, che ha contestualmente aggiornato l’udienza al 2 luglio, giorno in cui sarà conferito l’incarico al professionista Gabriele Rocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molestie alle studentesse. Il collaboratore scolastico ottiene il giudizio abbreviato

