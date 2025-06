Moira Orfei | la verità dietro l’asta che ha fatto infuriare la famiglia

La recente asta dei gioielli di Moira Orfei ha acceso un acceso dibattito familiare, svelando tensioni e divergenze tra i figli Stefano e Lara. In un’intervista esclusiva a “La volta buona”, Stefano ha rivelato le motivazioni dietro questa decisione controversa, offrendo una prospettiva inaspettata sulla vicenda. La verità dietro l’asta e le emozioni che l’hanno accompagnata emergono in modo sorprendente, lasciando tutti con molte domande e poche risposte.

La decisione di mettere all’asta i gioielli appartenuti a Moira Orfei ha suscitato un acceso dibattito all’interno della sua famiglia, portando alla luce tensioni e divergenze tra i figli, Stefano e Lara. In una recente intervista televisiva a “La volta buona”, Stefano ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta. La verità raccontata da Stefano Orfei a “La volta buona”. Stefano Orfei, ospite de “La volta buona”, ha raccontato che, durante il periodo del Covid, si è trovato nella necessità di riscattare alcuni gioielli che erano stati impegnati. Gli è stato proposto di venderli e, accettando, è riuscito a utilizzare il ricavato per mantenere gli animali del circo per due anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it