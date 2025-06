Moira Orfei gioielli all’asta senza il consenso della figlia | scoppia la lite La risposta di Stefano a La Volta Buona

La vicenda dei gioielli di Moira Orfei mette in scena un acceso scontro familiare che rischia di perdere il suo splendore. Lara, figlia della celebre clowness, denuncia Stefano, fratello e gestore dei beni della madre, per averli messi all'asta senza consenso. La battaglia legale e sentimentale si infiamma, mentre Stefano risponde a La Volta Buona, cercando di chiarire la sua versione dei fatti. È una storia che mette in luce quanto l’amore e le eredità familiari possano complicarsi nel tempo.

Lara, figlia di Moira Orfei, ha rivelato che suo fratello Stefano ha messo all'asta i cimeli di sua madre senza il suo permesso: è già la seconda volta che accade. Oggi a La Volta Buona lui ha dato la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moira Orfei, gioielli all’asta senza il consenso della figlia: scoppia la lite. La risposta di Stefano a La Volta Buona

In questa notizia si parla di: Volta Moira Orfei Asta

Moira Orfei, disputa tra i figli per l’asta. Stefano attacca la sorella a La volta buona - La disputa tra i figli di Moira Orfei scuote l’eredità della leggendaria artista, svelando tensioni e divergenze alimentate dall’asta per finanziare il Circo Orca.

Moira Orfei, disputa tra i figli per l'asta. Stefano attacca la sorella a La volta buona - L' eredità di Moira Orfei ha creato una rottura tra i figli, Lara e Stefano. Ospite oggi, giovedì 5 giugno, a La volta buona, il primogenito ha parlato dell'asta da lui organizzata per finanziare il ... Scrive msn.com

Moira Orfei: la verità dietro l’asta che ha fatto infuriare la famiglia - La decisione di mettere all'asta i gioielli appartenuti a Moira Orfei ha suscitato un acceso dibattito all'interno della sua famiglia, portando alla luce ... Riporta thesocialpost.it

Moira Orfei, all'asta i suoi cimeli: tensione tra i figli - La Volta Buona 05/06/2025 - Costumi scintillanti, pellicce sgargianti, gioielli da diva: sono alcuni dei tesori appartenuti a Moira Orfei, icona indiscussa del circo italiano. L'iniziativa è stata lanciata da Stefano Orfei, figl ... Segnala msn.com