Moira Orfei disputa tra i figli per l’asta Stefano attacca la sorella a La volta buona

La disputa tra i figli di Moira Orfei scuote l’eredità della leggendaria artista, svelando tensioni e divergenze alimentate dall’asta per finanziare il Circo Orca. Tra accuse e confronti, Stefano si impone come protagonista di una battaglia familiare che rischia di mettere in discussione l’eredità della regina del circo italiano. La querelle si infiamma a La Volta Buona, rivelando quanto le passioni familiari possano essere complicate anche nel mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – L'eredità di Moira Orfei ha creato una rottura tra i figli, Lara e Stefano. Ospite oggi, giovedì 5 giugno, a La volta buona, il primogenito ha parlato dell'asta da lui organizzata per finanziare il Circo Moira Orfei, in pausa dal 2020 a causa della pandemia. Una scelta che non è stata approvata dalla.

