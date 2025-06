moira orfei a quanto ammonta l eredità contesa

L’eredità di Moira Orfei, vera leggenda del circo italiano, è al centro di un acceso confronto tra i suoi figli. Stefano, il primogenito, ha promosso un’asta di cimeli di inestimabile valore, mentre Lara si oppone con fermezza. Ma a quanto ammonta davvero questa eredità tanto contesa? Scopriamo i dettagli di una disputa che coinvolge il patrimonio di una delle icone più amate dello spettacolo italiano.

L’eredità di Moira Orfei è al centro di una faida tra i figli della compianta diva del circo: il suo primogenito Stefano ha infatti organizzato, insieme alla moglie Brigitta Boccoli, un’asta con moltissimi cimeli della diva, dal valore inestimabil e. Un’iniziativa pensata per permettere la riapertura del leggendario Circo Moira, che non ha tuttavia riscontrato il favore di Lara Orfei, secondogenita della star. A quanto ammonta l’eredità di Moira Orfei. Moira Orfei ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo italiano: attrice, personaggio televisivo ma soprattutto artista circense a tutto tondo, l’indimenticabile diva, scomparsa nel 2015, è tornata al centro delle cronache per una questione piuttosto delicata. 🔗 Leggi su Dilei.it