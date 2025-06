Moglie morta avvelenata l' ex medico Vincenzo Profili a processo per omicidio

Una tragica vicenda scuote Ancona: l'ex medico Vincenzo Profili, 89 anni, è stato rinviato a giudizio per aver avvelenato la moglie malata, usando nitrito di sodio nelle sue medicine. La domanda ora è: quale verità emergerà dall’udienza? Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che mette in discussione fiducia e giustizia.

ANCONA – Avrebbe avvelenato la moglie, aggiungendo nitrito di sodio alle medicine che la donna, malata, prendeva. Il giudice Alberto Pallucchini ha rinviato a giudizio l'ex medico di Fabriano, Vincenzo Profili, 89 anni. L'anziano andrà a processo per omicidio volontario aggravato dalla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Moglie morta avvelenata, l'ex medico Vincenzo Profili a processo per omicidio

