Luca Modric sta per scrivere un nuovo capitolo nella storia del Milan, avvicinandosi al suo approdo in rossonero. Ma non è il primo campione a condividere il prestigioso traguardo di un Pallone d’Oro indossando il rosso e nero: una lista di grandi maestri che hanno lasciato il segno. Scopriamo insieme tutti i vincitori di questo premio supremo che hanno calcato il campo con la maglia del Diavolo.

Il centrocampista croato è a un passo dalla firma ufficiale: ripercorriamo tutti i grandi campioni vincitori del titolo più prestigioso, che hanno vestito la maglia rossonera (LaPresse) – SerieANews.com Luka Modric sarà il tredicesimo vincitore di un Pallone d’Oro che vestirà la maglia del Milan. Un vanto per un club così illustre come quello rossonero, pronto ad accogliere un super campione arrivato a fine carriera. Max Allegri e Igli Tare stanno per mettere a segno il primo colpo della nuova era milanista, un nome leggendario, di grande esperienza e che darà una mano a uno spogliatoio complicato. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Modric vicinissimo al Milan: tutti i Palloni d’Oro che hanno giocato in rossonero

