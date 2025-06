Modric Milan Sacchi ha dubbi | Io credo che i tifosi rossoneri non siano tanto soddisfatti di questa operazione

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha suscitato entusiasmo, ma anche qualche perplessità tra i tifosi. Arrigo Sacchi, leggenda del calcio e ex tecnico rossonero, nel suo recente intervento sulla Gazzetta dello Sport, mette in discussione questa scelta, sollevando dubbi sul reale impatto del talentuoso croato. Ma quali sono le vere ragioni di queste riserve? Analizziamo insieme i pro e i contro di questa interessante operazione di mercato.

I DUBBI DI SACCHI SU LUKA MODRIC AL MILAN "Come si fa a puntare su un elemento di quarant’anni? Chiaro che nessuno può discutere la bravura del croato. Però ci siamo chiesti quante partite, e a quale ritmo, potrà giocare Modric? Mi sembra un azza Partecipa alla discussione

Caro Arrigo vale anche per te che hai 79 anni, vai in pensione e cerca di non sparare più cazzate e non parlo solo di questa che hai appena detto visto che Modric ha fatto 57 presenze nell'ultima stagione. Partecipa alla discussione

