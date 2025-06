Modena tra le città più virtuose nel contrasto allo spreco alimentare

Modena si distingue come una delle città più virtuose nel contrasto allo spreco alimentare, un impegno condiviso da oltre il 78% degli italiani. Questa consapevolezza crescente riflette una comunità che si impegna concretamente per ridurre gli sprechi e preservare le risorse. Scopriamo come la città sta facendo la differenza e quali strategie adottano i modenesi per un futuro più sostenibile e responsabile.

Ridurre lo spreco alimentare è una priorità per i modenesi come per la stragrande maggioranza degli italiani (78%), che mostrano una consapevolezza elevata e un impegno concreto sul tema. È quanto emerge da una fotografia scattata da Too Good To Go – l’azienda a impatto sociale attiva nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena tra le città più virtuose nel contrasto allo spreco alimentare

