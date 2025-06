modena omicidio alice neri sì ai funerali dopo quasi tre anni

Dopo quasi tre anni di dolorosa attesa, i funerali di Alice Neri, la giovane madre di Ravarino uccisa nelle campagne di Concordia, sono finalmente concessi. La decisione del tribunale segna un passo importante nel lungo percorso di giustizia e di rispetto per la sua memoria. Ora, i familiari potranno onorare la sua vita e trovare un po’ di pace. Un momento di sollievo e riflessione per tutta la comunità.

Via libera ai funerali di Alice Neri. La decisione è stata comunicata ieri in tribunale dalla presidente della corte d'Assise, dottoressa Ester Russo, nel corso del processo per l' omicidio della giovane mamma di Ravarino (Modena): i suoi resti, dopo quasi tre anni, verranno restituiti ai familiari. La donna, 32 anni, fu ammazzata la notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022 nelle campagne di Concordia. Neri fu attinta da almeno sette coltellate: l'assassino bruciò poi il suo corpo all'interno dell'auto trovata posteggiata tra due laghetti. Dichiarata conclusa l'istruttoria dibattimentale, ieri la presidente ha quindi dissequestrato la salma della giovane mamma, a cui potrà ora essere data degna sepoltura.