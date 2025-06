Modena alla ricerca del nuovo allenatore | Pirlo torna in corsa

è che il Modena non ha fretta e pondera attentamente ogni mossa. La corsa al nuovo allenatore si infiamma, con Andrea Pirlo che torna in corsa e alimenta l’incertezza. Rimane da capire quale sarà la decisione finale: un nome che potrebbe rivoluzionare la stagione o una scelta più cautelativa. Una cosa è certa: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro gialloblù, pronti a scrivere un nuovo capitolo emozionante.

