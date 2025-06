Modella serba Tijana Radonjic precipita nell’Adriatico durante volo in parapendio e muore il VIDEO choc della caduta da 50 metri

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo dello spettacolo e dei social: la giovane modella serba Tijana Radonjic, appena 19 anni, perde la vita in un drammatico incidente durante un volo in parapendio sul Montenegro. Il video choc della caduta da 50 metri sta facendo il giro del web, mentre le autorità aprono un’inchiesta per chiarire le responsabilità e accertare eventuali negligenze. La comunità piange la perdita di una promessa del futuro, lasciando tutti in attesa di risposte.

Le autorità montenegrine hanno aperto un'inchiesta per chiarire le responsabilità e verificare eventuali negligenze. In corso l’autopsia sul corpo della ragazza Tijana Radonjic, modella e influencer serba di 19 anni, morta dopo essere precipitata da circa 50 metri di altezza mentre faceva par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Modella serba Tijana Radonjic precipita nell’Adriatico durante volo in parapendio e muore, il VIDEO choc della caduta da 50 metri

Scopri altri approfondimenti

Tijana Radonjic, modella serba di 19 anni, muore durante un volo in parasailing: ‘Forse un attacco di panico’ - Una tragica notizia scuote il mondo della moda e del turismo: Tijana Radonjic, modella serba di soli 19 anni, è morta durante un volo in parasailing a Budva.

Su questo argomento da altre fonti