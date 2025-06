Mobilità Chiaramonti | Biocarburanti pronti servono per accompagnare altre tecnologie

Nel percorso verso un futuro più verde, i biocarburanti sostenibili emergono come elementi chiave per la decarbonizzazione dei trasporti. Secondo Chiaramonti, è imprescindibile aumentare di due o tre volte la produzione attuale per mantenere il necessario slancio verso l’obiettivo di un sistema di mobilità a basse emissioni. La sfida è ambiziosa, ma indispensabile: l’integrazione di queste tecnologie rappresenta il passo decisivo per un domani più pulito e sostenibile.

