Miss Adriatico 2025 | aperte le iscrizioni del nuovo tour

Se sogni di brillare sotto i riflettori e di vivere un’esperienza indimenticabile nel mondo della bellezza, non perdere l’occasione: sono già aperte le iscrizioni per il Miss Adriatico 2025, il concorso internazionale che mette in luce talento e charme. Al PalaModa Unigross di Città S. Angelo, le prime passerelle hanno già preso vita, dando il via a un’entusiasmante avventura che promette emozioni e successi. Vuoi essere protagonista? Iscriviti ora!

Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo tour del 49° concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico, l'unico nel settore a godere del patrocinio del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Al PalaModa Unigross del centro Ibisco di Città S. Angelo sono iniziate le prime passerelle, coordinate.

