misericordia piazza al serchio ambulanza e mezzo attrezzato

Significativa cerimonia a Piazza al Serchio per l’inaugurazione di una nuova ambulanza e di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità o per spostamenti per visite specialistiche in ospedale, entrati in dotazione della Confraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, grazie al sostegno dei singoli cittadini e al contributo importante della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’investimento è stato di circa 170 mila euro, 125 per l’ambulanza e 45 per il mezzo attrezzato. Dopo la celebrazione della Messa nella pieve di San Pietro da parte del parroco e correttore della stessa Misericordia don Marcello Franceschi, in Piazza Giovanni XXIII c’è stata la benedizione dei mezzi, con il tradizionale taglio del nastro effettuato dal piccolo Andrea Reali, insieme al governatore della Misericordia Marcello Pellini, che ha ringraziato tutte quelle persone, Enti e Associazioni che hanno contribuito all’acquisto dei mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it