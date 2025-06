Miretti il Napoli si informa Il centrocampista della Juventus è sempre piaciuto a Manna Corsport

Il calciomercato del Napoli si infiamma: tra i nomi più caldi spicca Fabio Miretti, giovane talento della Juventus in prestito al Genoa. Con un passato nella Next Gen e una crescita costante, il centrocampista di 21 anni attira l’interesse di Manna, che lo segue da vicino sin dai tempi dei giovani. La sua possibile entrata rappresenta una mossa strategica per rinforzare il centrocampo azzurro, aprendo nuovi scenari per la prossima stagione.

Miretti, il Napoli si informa. L'ex Juve è sempre piaciuto a Manna (Corsport) Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli. E tra i papabili spunta anche Fabio Moretti calciatore della Juventus in prestito al Genoa. Scrive il Corriere dello Sport: Richiesto Fabio Miretti, 21 anni, l'ultima stagione in prestito al Genoa dalla casa base Juventus. Manna lo conosce benissimo sin dai tempi della Next Gen. E lo ha sempre osservato e apprezzato, inserendolo già in passato nelle liste di mercato: centrocampista duttile, con Vieira ha giocato mezzala, nel tris di trequarti e nei tre davanti.

