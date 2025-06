’Mirabello Food Festival’ Un fine settimana per celebrare il gusto

Preparati a un weekend indimenticabile nel cuore di Terre del Reno! Dal 6 al 7 giugno, Piazza Matteuzzi a Mirabello si trasformerà in un crocevia di sapori, tradizioni e convivialità con il Mirabello Food Festival, un’occasione unica per celebrare il gusto autentico e la comunità locale. Due giorni di festa, cultura e buon cibo ti aspettano: non perdere questa chance di vivere un’esperienza sensoriale coinvolgente e autentica!