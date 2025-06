Mio nipote è diventato mio figlio | Damiano Rizzi racconta il dramma degli orfani di femminicidio 

Il dramma dei figli di vittime di femminicidio è spesso invisibile, ma le loro storie sono drammaticamente reali e sconvolgenti. Damiano Rizzi e Stefania Bartoccetti ci ricordano che dietro ogni vittima c’è un’intera famiglia distrutta, con migliaia di bambini che devono affrontare un dolore indescrivibile. È il momento di ascoltarli e agire: il loro silenzio non può più essere ignorato.

Un femminicidio non termina con una vittima. Spesso lascia in vita dei figli. Bambini, adolescenti, orfani. Oltre 3.500 secondo la presidente dell’Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani di femminicidio, Stefania Bartoccetti, che di recente ha comunicato questo dato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. “Almeno 1.500 in più dei duemila stimati fino ad ora”, secondo Damiano Rizzi, presidente della fondazione Soleterre. Lui, dopo un lungo iter burocratico, è diventato padre di suo nipote, orfano del femminicidio della sorella Tiziana, avvenuto nel 2013. 🔗 Leggi su It.insideover.com