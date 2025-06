mindseye il team perde due sviluppatori chiave ad appena una settimana dal lancio del gioco

MindsEye, l’atteso action sandbox di Build a Rocket Boy, sta per debuttare nel mondo videoludico con grandi ambizioni, ma una battuta d’arresto inattesa scuote il team: due sviluppatori chiave hanno lasciato il progetto a pochi giorni dal lancio. Ideato da Leslie Benzies, ex Rockstar, il gioco mira a rivoluzionare l’esperienza immersiva e a creare un metaverso interattivo di nuova generazione. La sfida ora è mantenere la rotta verso il successo.

MindsEye, l’atteso action sandbox sviluppato da Build a Rocket Boy, sta per debuttare nel panorama videoludico, ma a sorpresa perde due membri chiave del team dirigenziale proprio a ridosso del lancio. Il progetto, ideato da Leslie Benzies, storico ex-presidente di Rockstar North e figura centrale dietro al successo di GTA V, punta in alto: non si limita a un videogioco, ma vuole essere il nucleo di un metaverso interattivo, con contenuti personalizzabili e strumenti creativi aperti al pubblico. A una sola settimana dall’uscita, Riley Graebner (Chief Legal Officer) e Paul Bland (Chief Financial Officer) hanno annunciato il loro addio alla compagnia. 🔗 Leggi su Game-experience.it