Mindful running tra terra e mare | a Torre Salsa si cammina guardando con nuovi occhi vecchi paesaggi

Immergiti in un’esperienza unica di mindful running tra terra e mare a Torre Salsa, dove i paesaggi familiari si trasformano sotto una nuova luce. Camminare guardando con occhi rinnovati vecchi orizzonti ci permette di riscoprire la bellezza che ci circonda e di celebrare i doni del mare, come suggerisce la poesia di Modugno. Un’occasione speciale per connettersi con la natura e sé stessi: non perdere questa meravigliosa avventura.

"Che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare": da questa frase tratta dalla canzone "Meraviglioso" di Domenico Modugno si è preso spunto per ideare l'iniziativa "Mindul running- Terra, mare, connessioni" in programma domenica 8 giugno dalle 10 in po nella riserva naturale orientata di.

