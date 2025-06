Minacce alle dipendenti dell' Onu in Afghanistan | le donne costrette a lavorare da casa

Le donne impiegate dall'ONU in Afghanistan si trovano costrette a lavorare da casa, dopo settimane di minacce crescenti che mettono a rischio la loro sicurezza. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Manua) ha definito queste misure come una risposta necessaria per proteggere il personale femminile, ma evidenziano anche le tensioni e le sfide di un Paese in continuo cambiamento, dove i diritti delle donne sono sotto stretta pressione.

