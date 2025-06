Minacce a figlia Meloni il prof chiede di incontrare studenti

In un momento in cui le parole possono ferire profondamente, Stefano Addeo, il docente coinvolto nelle recenti polemiche, si propone di incontrare gli studenti delle scuole per condividere una riflessione importante: capire come la rabbia e una reazione impulsiva possano rovinare irrimediabilmente il proprio futuro. Un gesto di responsabilitĂ e consapevolezza che invita a riflettere sul potere delle parole e sulle conseguenze delle azioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Chiede di poter incontrare gli studenti nelle scuole per spiegare ai giovani cosa significa “cedere alla rabbia” e rovinarsi la vita per un post sbagliato: Stefano Addeo, il docente campano che è stato sospeso dall’incarico dopo il messaggio di minacce alla figlia della premier Meloni, spiega – parlando con Il Roma – che non vuole difendersi e che non cerca attenuanti, ma solo “Raccontare ai ragazzi cosa vuol dire distruggersi con una frase”. “Ho commesso un errore enorme. Ne porto il peso, umano e professionale. Ma se posso fare qualcosa perchĂ© quel gesto non sia stato del tutto inutile, sono pronto”, afferma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minacce a figlia Meloni, il prof chiede di incontrare studenti

